В США украинский беженец поджег ДНК-центр, когда узнал, что он украинец менее чем на 10%

В США беженец с Украины Алексей Шинкаренко устроил поджог центра ДНК-исследований в Калифорнии после того, как узнал, что согласно результатам исследования, он украинец менее чем на 10%, – сообщает во вторник, 12 сентября, телеканал Аль Джазира.

В сюжете телеканала говорится, что «тест показал, что беженец с Украины Алексей Шинкаренко в первую очередь поляк, а украинской и русской крови в нем поровну, в общей сложности – 10%. Разочарованный результатом Шинкаренко, уверенный в ошибочности результата, потребовал от ДНК-центра вернуть ему уплаченные деньги. Однако, лаборатория возвращать деньги отказалась, и тогда он решил отомстить калифорнийским генетикам с помощью поджога».

Вашингтон, Иван Бабурин

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