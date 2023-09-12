Под Волгоградом упал Су-24

Министерство обороны России во вторник, 12 сентября, сообщило, что во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы».

О ситуации с пилотами в минобороны не сообщили.

Москва, Иван Бабурин

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