На Алтае прогремел взрыв в детском саду

В Алтайском крае в детском саду взорвался водонагревательный котел. Об этом сообщает прокуратура региона.

ЧП произошло в селе Ракиты Рубцовского района. Взрыв произошел поздно вечером, когда в здании не было людей. В результате никто не пострадал.

Взрывной волной часть помещения была разрушена, на пяти окнах повреждено остекление. По предварительной версии, причиной стала разгерметизация устройства.

Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения мер безопасности. Кроме того, правоохранители дадут оценку тому, насколько хорошо детский сад был подготовлен к отопительному сезону.

Барнаул, Зоя Осколкова

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