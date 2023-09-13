В Якутии задержали контрабандиста с незаконно добытым золотом

В аэропорту Якутска задержали золотодобытчика, который попытался вывезти драгметалл. Об этом сообщает региональное управление МВД.
У 45-летнего россиянина при досмотре обнаружили 12 свертков со шлиховым золотом. Масса драгметалла составляет около 500 граммов, а стоимость – порядка трех миллионов рублей.
Отмечается, что мужчина из Калужской области работал на золотодобывающем предприятии, где, предположительно, и совершил кражу ценностей. При этом сотрудник не был занят непосредственно в процессе извлечения полезных ископаемых.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Якутск, Зоя Осколкова
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