При взрыве на заводе под Саратовом погиб один человек

Один человек погиб при взрыве на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, взрыв прогремел в ангарном помещении. Причиной стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ около склада с легковоспламеняющимися материалами.

На место прибыли пожарные, которые потушили пламя. В результате был обнаружен один погибший.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка на предмет соблюдения правил техники безопасности и охраны труда на производстве.

Саратов, Зоя Осколкова

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