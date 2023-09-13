российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 сентября 2023, 14:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При взрыве на заводе под Саратовом погиб один человек

Один человек погиб при взрыве на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, взрыв прогремел в ангарном помещении. Причиной стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ около склада с легковоспламеняющимися материалами.

На место прибыли пожарные, которые потушили пламя. В результате был обнаружен один погибший.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка на предмет соблюдения правил техники безопасности и охраны труда на производстве.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,