В Волгограде автомобиль насмерть сбил подростка на электросамокате

В Волгограде 14-летний подросток погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, двое подростков на электросамокатах двигались по пешеходному тротуару, когда они проезжали выезд из двора, одного из них сбил Mercedes. За рулем машины была 65-летняя женщина.

«От полученных травм ребенок скончался на месте», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователями и сотрудниками Госавтоинспекции производится осмотр места происшествия, изъятие записей с камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются очевидцы.

Волгоград, Зоя Осколкова

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