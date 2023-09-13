Под Петербургом женщина зарезала мужа и пыталась убить сына-подростка

В Ленинградской области жительница Гатчины расправилась с мужем, ударив его ножом, после чего попыталась убить несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По информации СМИ, подросток госпитализирован.

Согласно данным следствия и прокуратуры, 43-летняя женщина утром 13 сентября в квартире по улице Куприна в Гатчине ударила 51-летнего мужа ножом в шею, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия, а также нанесла удар ножом в шею своему сыну, причинив ему телесные повреждения. Как отметили в СКР, женщина не смогла довести преступление до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как мальчик смог выбежать из квартиры. Ему была своевременно оказана медицинская помощь.

В отношении жительницы Гатчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «убийство» и «покушение на убийство двух лиц». Фигурантка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Подозреваемую задержали. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следователи направили ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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