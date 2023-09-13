Россиянину выплатят более 31 миллиона рублей за 13 лет проведенных тюрьме по ошибке

Житель Уфы получит от государства более 31 миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование по обвинению в покушении на убийство, в результате чего он провел в заключении 13 лет, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном объединенной пресс-службой судов Башкирии, в частности, говорится: «Ленинский районный суд города Уфы рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Фатхуллы Исхакова к министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. … Решением Ленинского районного суда Уфы исковые требования Фатхуллы Исхакова удовлетворены частично. Постановлено взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Исхакова в возмещение морального вреда 31 650 800 рублей».

«В ходе судебных разбирательств истец указывал, что в период с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972 года он подвергся незаконному уголовному преследованию по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц. Уголовное преследование включало стадии досудебного производства, рассмотрения уголовного дела в суде и отбывание наказания в исправительном учреждении. При этом истец все это время находился под стражей. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2023 года обвинительный приговор народного суда от 19 октября 1959 года в отношении Исхакова был отменен, уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления», – сообщили также в пресс-службе судов Башкирии.

Уфа, Иван Бабурин

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