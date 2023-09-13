Израиль атаковал цели в Сирии. Есть жертвы

Министерство обороны Сирии в среду, 13 сентября, заявило, что израильские ВВС нанесли удары по целям в провинции Тартус Сирийской Арабской Республики (САР). Есть раненые и погибшие среди сирийских военных, – сообщает Sputnik Arabic.

Агентство со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что «Израиль совершил акт агрессии. Ракеты были выпущены с самолетов ВВС Израиля над Средиземным морем. Были задействованы сирийская система ПВО, которая перехватила большую часть ракет».

В официальном заявлении минобороны Сирии говорится: «Сегодня в 17:22 израильский противник совершил агрессию с помощью ракет с направления Средиземного моря, нанеся удары по некоторым позициям наших средств ПВО в Тартусе. В результате агрессии два военных погибли, еще шесть получили ранения, нанесен материальный ущерб».

В свою очередь, базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что «израильские ВВС атаковали склад оружия между деревнями Аль-Джамаса и Дир аль-Хаджар, принадлежавший «Хезбалле». Сирийские ПВО пытались противодействовать, и тогда был нанесен удар по базе ПВО в деревне Карто, расположенной примерно в 10 км от пораженного склада оружия. В результате израильской атаки убиты трое сирийских военнослужащих, восемь получили ранения, в том числе пять офицеров ПВО».

Дамаск, Иван Бабурин

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