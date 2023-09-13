СМИ: В Египте акула откусила руку купальщице

В Египте в курортном городе Дахаб в водах залива Акаба в акватории отельного комплекса Dahab Lagoon Club & Resort предположительно тигровая акула напала на туристку и откусила ей руку, – сообщают египетские СМИ.

Согласно сообщениям очевидцев, пострадавшая, чье гражданство не называется, и ее молодой человек купались в море у отеля, когда у берега появилась большая рыба. Молодые люди решили, что это тунец, поэтому остались на месте. Хищница атаковала девушку и откусила ее руку. Пострадавшую достали из воды и отвезли в больницу Дахаба. Сейчас ее состояние стабилизировано. Местные спасатели пытались поймать акулу, но безрезультатно.

В связи с происшествием местные власти приняли решение закрыть сразу несколько пляжей в Дахабе. Министерство окружающей среды Египта уже сформировало специальную группу для поиска хищника. Ограничение на купание в акваториях курорта не снимут, пока акула не будет обнаружена и поймана.

Каир, Иван Бабурин

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