В Израиле в результате самоподрыва боевиков погибли пятеро и ранены не менее 20 человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в среду, 13 сентября, сообщила, что на границе сектора Газы в результате самоподрыва боевиков, которые пытались заложить или бросить взрывное устройство, погибло пять и ранено около 20 человек, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ЦАХАЛа, говорится: «В северо-восточной части пограничного забора происходили беспорядки, в которых участвовали сотни жителей сектора Газы. Были выявлены попытки закладывать и бросать взрывные устройства. Одна такая бомба взорвалась, что привело к гибели боевиков. Никто из израильтян не пострадал».

В свою очередь, израильские СМИ сообщают, что беспорядки на границе с сектором Газы начались вечером 12 сентября.

«Было объявлено, что проходит акция протеста молодежи, добивающейся улучшения положения палестинских заключенных в израильских тюрьмах», – передает агентство Newsru.co.il.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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