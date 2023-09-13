Над Брянской областью за час были сбиты три украинских беспилотника

Министерство обороны РФ в ночь на четверг, 14 сентября сообщило, что в течение часа в небе над Брянской областью силами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «14 сентября около 0.45 мск. пресечена новая попытка Украины атаковать БПЛА территорию РФ, беспилотник снова сбит над Брянской областью».

«Около 00.30 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области. Около 00.10 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области», – сообщили также в минобороны России.

Напомним, что 13 сентября около 22.00 мск. над Брянщиной дежурными средствами ПВО были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата.

Москва, Иван Бабурин

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