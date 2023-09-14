Под Новосибирском двух женщин спасли из-под завалов обрушившегося дома

В Новосибирской области сотрудники МЧС провели операцию по спасению двух женщин, которые оказались под завалами жилого дома. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Сообщение об обрушении потолочного перекрытия одной из квартир частного жилого дома поступило около четырех утра. К месту вызова незамедлительно убыли бойцы 7-й и 5-й пожарно-спасательных частей.

Сначала спасатели обнаружили 43-летнюю женщину, ее положили на жесткий щит и транспортировали до машины скорой. Затем из-под обломков вытащили 90-летнюю пенсионерку. Отмечается, что обе пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины произошедшего устанавливаются.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»