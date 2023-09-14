На Кубани ученик принес пистолет в школу и выстрелил в одноклассника

В Краснодарском крае ученик принес в школу пистолет и ранил одноклассника. Мальчик заявил, что ему было любопытно, что будет, если выстрелить в человека.

Инцидент произошел в школе поселка Гулькевичи. 16-летний подросток взял дома пневматическое оружие, которое отец купил матери для самообороны. На уроке физкультуры мальчик похвастался пистолетом перед другими детьми.

На выходе из раздевалки школьник выстрелил в одноклассника, сидящего к нему спиной. В результате ученик получил травму поясницы, на его одежде осталась дыра от пули, сообщает телеграм-канал «Kub Mash».

На место вызвали правоохранителей, а также родителей школьника. В свое оправдание мальчик заявил, что просто хотел узнать, что будет, если выстрелить в человека. Отмечается, что других конфликтов между ребятами не было.

Краснодар, Зоя Осколкова

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