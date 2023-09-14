На Волге пассажирский теплоход столкнулся с лодкой

На Волге пассажирский теплоход «Москва-52» столкнулся с маломерным судном «Казанка». Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, ЧП на реке произошло накануне вблизи села Чернопенье Костромской области. В результате лодка перевернулась.
В момент удара в лодке находились два рыбака. Их вытащили из воды на теплоход и доставили на берег. Никто не пострадал.
«Костромская транспортная прокуратура даст оценку действиям участников происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», – добавили в ведомстве.
Кострома, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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