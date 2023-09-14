В центре Сочи две женщины упали с обрыва и попали в больницу

В Сочи две женщины упали с обрыва в центре города. Пострадавших госпитализировали. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел вечером у входа в парк «Ривьера». По данным местных СМИ, женщины гуляли с детьми, одна из них пошла достать мяч, который залетел в кусты, и долго не возвращалась. Вторая решила посмотреть, что произошло, и упала с обрыва.

О произошедшем спасателям сообщила подруга пострадавших. Женщин с различными травмами госпитализировали.

Отмечается, что в опасном месте нет никаких предупреждающих знаков. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдения федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС, МЧС и полиции», – говорится в сообщении прокуратуры.

Сочи, Зоя Осколкова

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