Российский ракетный корабль на воздушной подушке уничтожил украинский безэкипажный катер

Министерство обороны РФ в четверг, 14 сентября, сообщило, что в Черном море корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» уничтожил украинский безэкипажный катер.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «14 сентября около 16.30 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля».

Москва, Иван Бабурин

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