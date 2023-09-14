В Чехии произошло столкновение пассажирского и грузового поездов

Представитель скорой помощи Республики Чехия Моника Новакова в четверг, 14 сентября, заявила, что на северо-западе страны в районе города Млада-Болеслав столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Три человека получили легкие ранения, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Новакова сказала: «Рядом с городом Млада-Болеслав во второй половине дня четверга столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака «Стоп!» и выехал навстречу грузовому составу. В результате происшествия трое пассажиров получили легкие ранения, всем им оказана необходимая помощь на месте, после чего они были доставлены в одну из больниц города Млада-Болеслав. Всего в пассажирском поезде находились 37 человек».

Прага, Иван Бабурин

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