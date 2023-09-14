В Махачкале горел многоквартирный дом. Спасено десять человек

ГУ МЧС России по Дагестану поздно вечером в четверг, 14 сентября сообщило, что Махачкале в результате хлопка бытового газа горел многоквартирный жилой дом на площади 600 кв.м.

В пресс-службе МЧС по Дагестану сообщили: «По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Семендер по улице Елизарова, д. 25, в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии пожарных расчетов установлено, что хлопок произошел в квартире на 4 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома с последующим возгоранием. Площадь возгорания в многоэтажном составила 600 кв.м. В 23.16 пожар локализован».

«При взрыве газа разрушились несущие стены на четвертом жилого дома. На месте работают 87 человек и 27 единиц техники. На данный момент жертв и пострадавших нет. Десять человек спасены и 70 эвакуированы. Прокуратура проводит проверку», – сообщили также в экстренных службах.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по Дагестану, говорится: «Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в многоквартирном доме поселке Семендер города Махачкала».

«Городские власти готовы предоставить временное жилье жильцам дома, где произошел взрыв газа», – сообщили в администрации Махачкалы.

Махачкала, Иван Бабурин

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