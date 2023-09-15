Сибиряк топором убил шестилетнюю дочь соседки

Житель Красноярского края расправился с шестилетней девочкой при помощи топора. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, преступление совершено в деревне Тагара Кежемского района Красноярского края вечером 14 сентября. В дом к подозреваемому пришла соседка вместе со своей шестилетней дочкой. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, заявил женщине, что ему мешает ее ребенок. После этого он вышел на веранду дома, затем вернулся с рукоятью топора и начал беспричинно наносить удары по голове девочки. Мать ребенка попыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть собой дочь, но тот начал ее избивать.

Девочка скончалась по пути в больницу. «Подозреваемый задержан, в ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления», – отметили в СКР.

По информации СМИ, злоумышленник, вероятно, находился под воздействием наркотиков. У женщины зафиксированы легкие травмы.

Красноярск, Наталья Петрова

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