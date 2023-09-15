ВСУ нанесли ракетный удар по центру Новой Каховки: погиб один человек, 12 ранены

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб, еще 12 получили ранения в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. Украинские войска нанесли ракетный удар по центру городу. Под обстрел из тяжелого натовского оружия попал квартал многоэтажных домов в микрорайоне «Сокол», уточил глава региона.

«По предварительным данным, погиб один мирный житель, 12 человек ранены», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки повреждены четыре многоквартирных дома на улицах Горького и Довженко, уточнил он. По словам Сальдо, во многих квартирах разбиты окна, посечены внешние стены, повреждены подъезды и балконы, дворы завалены обломками.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Спасатели разбирают завалы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже администрация Новокаховского городского округа сообщила, что данные по раненым, озвученные руководителем региона, являются окончательными. «ВСУ нанесли тяжелейший удар по жилым домам в Новой Каховке, что в очередной раз подчеркивает их террористическую сущность», – заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. На месте происшествия работает оперштаб. «Все работаем по устранению последствий», – отметил чиновник.

Геническ, Наталья Петрова

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