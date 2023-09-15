В Чувашии десять человек попали в больницу после обеда в кафе

В городе Канаше в Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Все пострадавшие обедали в точке общепита «Сушистик». Помощь медиков понадобилась десяти людям, в том числе шестерым детям. Всех доставили в инфекционное отделение районной больницы.

«Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Кафе временно закрыли для посетителей.

Специалисты Роспотребнадзора провели отбор продуктов, воды и других необходимых для экспертиз проб. «Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются. На текущий момент новых случаев заболевания не зарегистрировано», – добавили в ведомстве.

Чебоксары, Зоя Осколкова

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