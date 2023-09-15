В Казани пьяный мужчина взорвал гранату во дворе жилого дома

В Казани мужчина в камуфляже взорвал гранату во дворе жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Инцидент произошел в Советском районе возле подъезда одного из домов. В соцсетях появилось видео с места происшествия, снятое на камеру домофона. На кадрах мужчина, одетый в военную форму, сидит на скамейке около подъезда. Рядом с ним находились дети.

В какой-то момент он выдергивают чеку из гранаты и кидает боеприпас в кусты, после чего гремит взрыв.

По всей видимости, граната была свето-шумовой. Сведений о пострадавших не поступало.

Казань, Зоя Осколкова

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