На Алтае мать убила двух маленьких сыновей и совершила суицид

В Барнауле следователи выясняют обстоятельно убийства местной жительницей своих двух малолетних сыновей. После расправы над детьми женщина покончила с собой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, днем в пятницу, 16 сентября, в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула были найдены тела двух детей с признаками насильственной смерти – трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних).

На месте следователи обнаружили записку, написанную от имени матери убитых детей. Как отметили в СК, женщина после убийства сыновей направилась в соседний многоэтажный дом и совершила суицид.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. «В ходе расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Барнаул, Наталья Петрова

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