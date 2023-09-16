Двое мужчин пострадали при взрыве газа в Новосибирской области

В Новосибирской области прогремел взрыв в частном доме. По предварительны данным, пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Взрыв газа произошел в бревенчатом доме в городе Барабинске. Пожарные прибыли на место через две минуты после вызова, еще несколько минут понадобилось на ликвидацию пламени.

Двое мужчин получили ранения, их госпитализировали.

В результате ЧП дом был разрушен полностью. Причины взрыва устанавливаются.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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