Автомобилист выжил после падения с 200-метровой скалы на Колыме

Автомобилист отделался ушибами и порезами после падения со скалы высотой 200 метров в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 сентября, в районе первой смотровой площадки на 9-м км Ольской трассы. Водитель не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз.

Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из разбитого автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи с ушибами и порезами.

Сотрудники МЧС отметили, что мужчина родился в рубашке, поскольку отделался легкими травмами.

Магадан, Наталья Петрова

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