Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Ставрополье

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Ставропольском крае. Виновника ЧП разыскивает полиция. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
Инцидент произошел в городе Буденновске. Ночью у ресторана произошел конфликт между несколькими мужчинами. Одни из них бросил под ноги оппонентам предмет, похожий на гранату. Прогремел взрыв.
В результате четыре человека получили осколочные ранения. Им оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.
Ставрополь, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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