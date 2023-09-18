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Понедельник, 18 сентября 2023, 09:55 мск

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Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Ставрополье

Фото: Pixabay

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Ставропольском крае. Виновника ЧП разыскивает полиция. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел в городе Буденновске. Ночью у ресторана произошел конфликт между несколькими мужчинами. Одни из них бросил под ноги оппонентам предмет, похожий на гранату. Прогремел взрыв.

В результате четыре человека получили осколочные ранения. Им оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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