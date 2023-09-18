Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Ставрополье

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Ставропольском крае. Виновника ЧП разыскивает полиция. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел в городе Буденновске. Ночью у ресторана произошел конфликт между несколькими мужчинами. Одни из них бросил под ноги оппонентам предмет, похожий на гранату. Прогремел взрыв.

В результате четыре человека получили осколочные ранения. Им оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»