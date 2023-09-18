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Понедельник, 18 сентября 2023, 09:55 мск

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Беспилотник с бомбой упал на Черноморском побережье Болгарии

Дрон с бомбой обнаружен сегодня ночью в селе Тюленово на Черноморском побережье Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Местные жители нашли беспилотник в районе лодочного причала и сообщили о находке в полицию. По оценке экспертов, к БПЛА прикреплен 82-мм минометный снаряд. Силовики оцепили место инцидента. Из близлежащей гостиницы эвакуировали около 30 туристов. В Тюленево направлены саперы военно-морской базы в Варне. Военнослужащие на месте исследуют дрон, после чего будет принято решение об его утилизации.

София, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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