Ребенку оторвало часть пальца в детсаду в Амурской области

В детском саду в селе Поярково Амурской области ребенку оторвало фалангу пальца руки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 6 сентября в детском саду №7 «Колосок». Воспитанник образовательного учреждения лишился части пальца при закрытии двери.
Прокуратура провела проверку по данному факту. Как установило надзорное ведомство, воспитатель не обеспечила безопасное нахождение малолетних детей в детсаду и оставила их без присмотра. Помощник воспитателя находилась в отпуске без сохранения заработной платы. Заведующая детским садом не приняла меры к замещению работника.
Кроме того, было установлено, что двери лестничных клеток образовательного учреждения не имеют приспособлений для самозакрывания.
В связи с этим прокуратура внесла представление детсаду с целью устранения выявленных нарушений, а также направила в суд иск о взыскании с дошкольного учреждения 1 млн рублей в интересах ребенка.
Благовещенск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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