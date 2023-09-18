Ребенку оторвало часть пальца в детсаду в Амурской области

В детском саду в селе Поярково Амурской области ребенку оторвало фалангу пальца руки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 6 сентября в детском саду №7 «Колосок». Воспитанник образовательного учреждения лишился части пальца при закрытии двери.

Прокуратура провела проверку по данному факту. Как установило надзорное ведомство, воспитатель не обеспечила безопасное нахождение малолетних детей в детсаду и оставила их без присмотра. Помощник воспитателя находилась в отпуске без сохранения заработной платы. Заведующая детским садом не приняла меры к замещению работника.

Кроме того, было установлено, что двери лестничных клеток образовательного учреждения не имеют приспособлений для самозакрывания.

В связи с этим прокуратура внесла представление детсаду с целью устранения выявленных нарушений, а также направила в суд иск о взыскании с дошкольного учреждения 1 млн рублей в интересах ребенка.

Благовещенск, Наталья Петрова

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