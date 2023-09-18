Заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения

Правоохранители разыскивают мужчину, который покинул колонию после 20 лет заключения. В этот день он должен был выйти на свободу, но не дождался всего несколько часов.

49-летнего мужчину осудили в 1997 году на пять лет за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. Как только он вышел на свободу, то был приговорен 22 годам заключения по статьям «Убийство двух и более лиц по найму», «Разбой», «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В 2016 году заключенного перевели в исправительный центр при ИК-19 в поселке Марково. Сегодня он должен был покинуть колонию по УДО. Однако утром его не оказалось на месте. По какой-то причине мужчина не стал дожидаться оформления необходимых бумаг и самовольно ушел из центра.

Беглеца ищут правоохранители. Когда его поймают, ему придется вновь вернуться в колонию на несколько лет.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»