Болгарские фермеры заблокировали дороги по всей стране из-за ввоза украинского зерна

Болгарские сельхозпроизводители начали массовые протестные акции в стране. Фермеры и переработчики сельскохозяйственной продукции заблокировали транспортные узлы по всей стране: перекрыты пограничные переходы, основные дороги и автомагистрали. Об этом сообщает издание News24/7.
Участники протестов настаивают на возобновлении запрета на экспорт сельхозпродукции с Украины и обещают продолжать транспортную блокаду до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования.
Протестующие заявили, что во вторник, 19 сентября, заблокируют дороги в сторону Софии.
В акции протеста участвуют представители всех отраслей сельского хозяйства, а также представители перерабатывающего сектора.
Напомним, парламент Болгарии 14 сентября снял запрет на импорт зерна с Украины. Сельхозпроизводители сочли это решение предательством национальных интересов.
София, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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