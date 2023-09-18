Болгарские фермеры заблокировали дороги по всей стране из-за ввоза украинского зерна

Болгарские сельхозпроизводители начали массовые протестные акции в стране. Фермеры и переработчики сельскохозяйственной продукции заблокировали транспортные узлы по всей стране: перекрыты пограничные переходы, основные дороги и автомагистрали. Об этом сообщает издание News24/7.

Участники протестов настаивают на возобновлении запрета на экспорт сельхозпродукции с Украины и обещают продолжать транспортную блокаду до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования.

Протестующие заявили, что во вторник, 19 сентября, заблокируют дороги в сторону Софии.

В акции протеста участвуют представители всех отраслей сельского хозяйства, а также представители перерабатывающего сектора.

Напомним, парламент Болгарии 14 сентября снял запрет на импорт зерна с Украины. Сельхозпроизводители сочли это решение предательством национальных интересов.

София, Наталья Петрова

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