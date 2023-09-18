В Дубае изъяли у контрабандистов «кокаин для бедных» на миллиард долларов

Полиции Дубая удалось пресечь попытку контрабандистов ввезти в страну 13 тонн каптагона-амфетамина стоимостью более миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Груз, спрятанный в дверях и обшивочных панелях, был конфискован полицией в конце прошлой недели.

Полиция арестовала шесть человек, входивших в международный контрабандный картель. Источники в министерстве, цитируемые CNN, заявили, что это была одна из крупнейших в мире операций по контрабанде таблеток каптагона.

Каптагон также называют «кокаином для бедных», Он наиболее распространен в странах Ближнего Востока. Большая часть мирового производства данного наркотика приходится на Сирию, что создает многомиллиардный бизнес, который сделал запрещенное вещество крупнейшим экспортным товаром вышеуказанной страны.

Дубай, Елена Васильева

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