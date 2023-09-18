Под Ростовом диверсанты хотели поджечь административное здание

В Ростовской области задержали диверсантов, готовившихся поджечь административное здание. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Отмечается, что двое россиян действовали по заданию представителей запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России»* (ЛСР)*. «Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания», – говорится в сообщении.

У задержанных изъяли четыре бутылки зажигательной смеси. Кроме того, у них были бумаги, указывающие на то, что они собирались заключить контракт с ВСУ и примкнуть к запрещенной организации.

В отношении диверсантов возбуждены уголовные дела.

* Запрещенная в России террористическая организация

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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