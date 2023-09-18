В Красноярском крае медведь напал на собирателя орехов

Житель Красноярского края пострадал от нападения медведя в лесу. МЧС отравило для эвакуации вертолет.
Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель в Ермаковском районе, когда столкнулся с диким хищником. Характер травм пострадавшего не уточняется.
«На вертолете Ми-8 МЧС России спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели на место», – говорится в сообщении ведомства.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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