В Красноярском крае медведь напал на собирателя орехов

Житель Красноярского края пострадал от нападения медведя в лесу. МЧС отравило для эвакуации вертолет.

Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель в Ермаковском районе, когда столкнулся с диким хищником. Характер травм пострадавшего не уточняется.

«На вертолете Ми-8 МЧС России спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели на место», – говорится в сообщении ведомства.

Красноярск, Зоя Осколкова

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