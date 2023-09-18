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Понедельник, 18 сентября 2023, 16:39 мск

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ВСУ обстреляли центр Донецка: один из снарядов попал в здание администрации главы ДНР

Украинские военные выпустили ракеты по центру Донецка. Один из снарядов попал в здание администрации главы Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), три ракеты были выпущены из РСЗО «Град».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 – населенный пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО», – говорится в телеграм-канале представительства.

В свою очередь глава города Алексей Кулемзин подтвердил, что был атакован центр Донецка. «В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате обстрела нет. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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