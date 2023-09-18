Зам.генсека ООН попала в ДТП в Нью-Йорке

Заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг в понедельник, 18 сентября, сообщила, что из-за водителя, проехавшего на красный свет, попала в ДТП в Нью-Йорке, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в соцсети X (экс-Twitter) Флеминг написала: «Во время недели заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на дорогах города начинается хаос. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня у меня случилась авария с автомобилем, который разогнался и проехал на красный свет. Повезло, что остались только порезы и синяки. Берегите себя!»

Напомним, что с 18 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет 78-я сессия Генассамблея ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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