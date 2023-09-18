На подлете к Шебекино ПВО сбила три украинские цели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 18 сентября, сообщил, что над Шебекинским городским округом системами ПВО были сбиты три воздушные цели.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий».

Белгород, Иван Бабурин

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