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Вторник, 19 сентября 2023, 00:58 мск

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На подлете к Шебекино ПВО сбила три украинские цели

Архив. Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 18 сентября, сообщил, что над Шебекинским городским округом системами ПВО были сбиты три воздушные цели.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий».

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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