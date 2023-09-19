В Томске поймали старшеклассника при попытке поджечь релейный шкаф

В Томске ученик католической гимназии пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге, но попал в опору ЛЭП. Личность подростка быстро установили.

16-летний юноша собирался совершить диверсию на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2 в Советском районе города, пишет телеграм-канал «Shot». Мальчик кинул стеклянную бутылку с зажигательной смесью, но не попал в цель. Коктейль Молотова разбился об опору ЛЭП.

Правоохранители обнаружили на месте преступления рюкзак, зажигалку, бутылку и емкость с бензином, а также нож. Подозреваемого вычислили и задержали.

Предположительно, подросток получал задания от куратора из Украины через мессенджер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Томск, Зоя Осколкова

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