МИД Индии объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата

Индийский МИД объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата. Он должен покинуть территорию Индии в течение пяти дней. Это решение принято в ответ на высылку властями Канады индийского дипломата.

В сообщении МИД Индии говорится, что верховного комиссара Канады в этой стране вызвали 19 сентября и сообщили ему о решении индийского правительства выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии.

В индийском МИД указали, что данное решение отражает растущую обеспокоенность Нью-Дели вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела Индии и их вовлеченностью в антииндийскую деятельность.

Также индийское внешнеполитическое ведомство заявило, что считает абсурдными и мотивированными обвинения со стороны властей Канады в якобы причастности индийской стороны к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара.

Ранее сегодня министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата, которого заподозрили в работе на разведку. Кроме того, канадские власти сообщили о проверке причастности Нью-Дели к гибели лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне этого года.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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