ПВО уничтожила четыре украинские ракеты над Мелитополем (ОБНОВЛЕНО)

В Мелитополе сработала система противоздушной обороны. Об этом сообщил руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, в городе были слышны два взрыва.
Позднее Рогов уточнил, что «ПВО отработала по двум вражеским целям». Он пообещал сообщить подробности позже.
Обновлено. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Запорожской области.
Мелитополь, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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