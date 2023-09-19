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Вторник, 19 сентября 2023, 10:22 мск

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ПВО уничтожила четыре украинские ракеты над Мелитополем (ОБНОВЛЕНО)

В Мелитополе сработала система противоздушной обороны. Об этом сообщил руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе были слышны два взрыва.

Позднее Рогов уточнил, что «ПВО отработала по двум вражеским целям». Он пообещал сообщить подробности позже.

Обновлено. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Запорожской области.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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