Учитель игры на гитаре в Ленобласти пять лет совращал юную ученицу

В Ленинградской области задержали преподавателя игры на гитаре по подозрению в совращении своей 12-летней ученицы в музыкальной школе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Педагог начал домогаться ребенка, когда тот даже не пошел в первый класс.

Девочку отдали в музыкальную школу в Кировске в 2016 году, когда ей было пять лет. Уже тогда, по словам школьницы, учитель начал к ней приставать прямо на уроках.

Девочка сообщила, что не решалась жаловаться взрослым и терпела домогательства пять лет. Но в итоге школьница все же решила рассказать родителям о приставаниях преподавателя из музыкальной школы.

Учителя задержали, он дал признательные показания. Правоохранителям предстоит выяснить, есть ли другие дети, которые пострадали от его рук.

Mash уточняет, что в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка до 14 лет». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На допросе задержанный рассказал, что домогался ученицы на занятиях у себя в квартире, а также на работе.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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