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Вторник, 19 сентября 2023, 16:05 мск

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В Черногории автобус слетел с трассы и упал с обрыва

В Черногории произошла авария на горной дороге. Автобус с пассажирами съехал с трассы и упал с обрыва. Об этом сообщают местные СМИ.

ДТП произошло на дороге между старой столицей Цетине и главным курортом на побережье Будвой. Водитель не справился с управлением, автобус вынесло с трассы, а затем он рухнул с высоты 15 метров.

На данный момент известно о трех погибших. Несколько десятков человек получили ранения.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причина аварии устанавливается.

Подгорица, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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