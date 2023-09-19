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Вторник, 19 сентября 2023, 19:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В результате обстрела Украиной херсонщины был убит пожилой мужчина, еще десять человек – ранены

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 19 сентября сообщил, что в результате обстрела украинскими боевиками в селе Каиры был убит 84-летний мужчина, кроме того, в регионе были ранены десять человек.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Сегодня киевский режим снова совершил военное преступление против людей на левобережье Херсонщины. В результате массированного обстрела в селе Каиры убит 84-летний мужчина, девять человек ранены. В Новой Каховке ранен один мирный житель».

«Раненым оказывается вся медицинская помощь, повреждённые жилые строения мы восстановим. А вот за каждую унесённую жизнь гражданина России виновным придётся ответить по всей строгости!», – подчеркнул глава Херсонской области.

Херсон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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