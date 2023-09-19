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Вторник, 19 сентября 2023, 19:38 мск

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Военкомат Анапы объявил Даню Милохина в розыск

Военкомат Анапы подал заявление в правоохранительные органы с просьбой объявить в розыск популярного «Тик-ток» блогера Даню Милохина, – сообщают во вторник, 19 сентября, РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства, разыскивают ли Милохина, как уклониста по заявлению военкомата, источник в правоохранительных органах сказал агентству: «По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал».

В свою очередь ТАСС пишет, что «Милохин не числится в базе федерального розыска, об этом свидетельствуют онлайн данные базы МВД России».

Напомним, что ранее появилась информация, что Милохин улетел в Дубай после того, как стало известно, что директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в минобороны с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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