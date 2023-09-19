Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Министерство обороны России вечером во вторник, 19 сентября, сообщило, что над Орловской областью силами ПВО был сбит беспилотник украинских вооруженных формирований.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «19 сентября т.г. около 22.30 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью».

Москва, Иван Бабурин

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