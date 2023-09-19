В столкновения в Ереване пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских

Министерство здравоохранения Армении вечером во вторник, 19 сентября, заявило, что у здания правительства в Ереване в столкновениях манифестантов с полицией пострадали 34 человека, из них 16 правоохранителей, – передает «Sputnik Армения».

В сообщении пресс-службы армянского минздрава, в частности, говорится: «В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских. Необходимую медицинскую помощь получили 17 человек и были выписаны, 16 пострадавших продолжают получать помощь. Один человек прооперирован».

Ереван, Иван Бабурин

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