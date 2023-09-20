В Якутии травмированного бетонной плитой ребенка отправили в реанимацию

Бетонная плита обрушилась на группу детей в городе Якутск. Один ребенок погиб, один попал в реанимацию, двое других находятся в стабильном состоянии.

Вечером 19 сентября часть наружной лестницы у жилого дома обрушилась. От падения бетонной плиты пострадали несколько детей. Девятилетняя девочка погибла на месте, еще трое детей травмированы. Пострадавших отвезли в Педиатрический центр республиканской больницы.

По данным минздрава республики Саха (Якутия), один ребенок находится в тяжелом состоянии. Ему сделали срочную операцию, а после поместили в реанимацию. Состояние двух ребят стабильно, но они остаются под надзором врачей.

Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.

Якутск, Наталья Рязанова

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