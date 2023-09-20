Взрыв прогремел на торговом судне в Черном море, экипаж эвакуирован

Взрыв произошел утром в среду на торговом судне, находившемся в Черном море недалеко от дунайского рукава Сулина. Все 12 членов экипажа доставлены в порт Сулина и проходят медицинское обследование. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на руководителя районной администрации порта Тулчу Дана Ичима.

«На данный момент причины взрыва неизвестны. Администрация порта Тулча начала расследование, чтобы установить причины произошедшего. Был ли взрыв вызван миной, предстоит определить Министерству обороны», – заявил Дан Ичим.

В операции по спасению экипажа торгового судна под флагом Того были задействованы представители береговой охраны и Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.

Бухарест, Наталья Петрова

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