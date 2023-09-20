Контрабандисты пытались вывезти в тайнике восемь краснокнижных соколов-сапсанов

В Омской области пресечена попытка контрабанды краснокнижных соколов-сапсанов. Трое иностранцев прятали птиц в тайнике в машине. Об этом сообщает региональная прокуратура.

На границе с Казахстаном задержали двух жителей Узбекистана и одного казаха. У мужчин в автомобиле обнаружили специально оборудованный тайник, где везли восемь соколов-сапсанов, находящихся под угрозой исчезновения.

Следователи установили, что хищники были куплены в Хакасии. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду особо ценных редких животных») и по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконный оборот особо ценных диких животных принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ»).

Отмечается, что изъятые птицы направлены в эколого-биологический центр на реабилитацию.

Омск, Зоя Осколкова

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