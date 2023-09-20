Над Херсонской областью сбиты две ракеты Storm Shadow

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в среду, 20 сентября, сообщил, что над регионом были сбиты две ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые киевский режим «цинично называет «мирными».

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима. Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю. Главное – из людей никто не пострадал. Значительных материальных повреждений удалось не допустить, ракеты ликвидированы над полем».

«Именно такие ракеты Киев цинично называет «мирными». Однако безопасными для россиян их делают российские военнослужащие, вооружённые высокотехнологичным оружием и оснащённые передовым радиоэлектронным оборудованием. Благодарю наших воинов за отличную боевую работу!», – подчеркнул лидер херсонщины.

Херсон, Иван Бабурин

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